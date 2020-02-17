Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

Зірка без втоми здатна відпрацювати безліч концертів поспіль, перетинаючи кордони і долаючи кілометри між містами та країнами. Вона збирає повні майданчики і вражає видовищним шоу та яскравими костюмами.

Причому в житті не забуває артистка також дивувати образами або неординарними витівками у власних кліпах.

Так, на неоновому кадрі зірка анонсувала швидкий вихід кліпу на пісню "Новий Рим". Режисером відео став український кліпмейкер Алан Бадоєв, який нещодавно працював з Ані Лорак. Схоже, кліпи двох українських співачок, які проживають в РФ, вийдуть на перебій один одному.

Ролик Світлани причому викликав не менший ажіотаж. На кадрі Лобода лежить на спині, широко розставивши ноги і відкривши рот.

«Аааааа, не треба так лякати😂 Я вже подумала кліп вийшов🔥🤪», «Так знову сун , так не піде , дайте дату 😂!», «Зімкніть ніжки, мадам 😁🔥», «Я подумала, а причому тут краб😂, виявилося здалося😂», «Ми чекаємо тааак!!!!!🔥😤🤩🤩», «І знову це бесящее «Soon»», «Сьогодні 😂😂😂😂», – пишуть користувач.

Кілька днів тому Світлану також розкритикували за дивний танець - артистка зробила високий помах ногою вперед, намагаючись чи то продемонструвати шпагат в повітрі, то закинути собі ногу за голову.

Однак, нічого не вийшло і співачка ледь не впала. А сьогодні, схоже, щоб довести, що вона може виробляти акробатичні трюки і з її виступом все добре, співачка показала щось подібне в розділі Сторі. Розминалася Світлана, високо задерши ногу над головою і поклавши її на плечі довостаточно високому танцюристу, яка працює в команді співачки.

Нагадаємо, схудла Лобода вразила квітучим виглядом на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що Лобода здивувала щасливим виглядом поруч з дорослою дочкою

А ще Politeka повідомляла, що спекотна Лобода показала соковите тіло в шкірі і мереживі