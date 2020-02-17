Українська співачка Alyosha, схоже, знову вагітна

Так на своєму Telegram-каналі "Особливе з Соломією", ведуча Соломія Вітвицька розповіла, що під час концерту Alyosha і Vlad Darwin виконавиця протягом майже всього вечора була в широких вбранні.

"Усі глядачі звернули увагу на не властиві співачці занадто широкі сукні вільного крою, які все одно час від часу облегали кругленький животик. Тому, ми всі вирішили, що, мабуть, Лена втретє вагітна. Ще і Alyosha сама себе видала прямо під час виступу. Darwin зробив комплімент, що блондинці підходять квіти, а Олена відповіла, що насправді їй йдуть "Топольки". До речі, прямо зі сцени, вона зізналася у коханні чоловікові Тарасу Тополі", - написала теледіва.

Нагадаємо, вперше Alyosha завагітніла в 2013 році. Вона не змогла бути присутньою на врученні премії YUNA, так як знаходилася на великому терміні. Змінилася фігуру співачка продемонструвала з обкладинки журналу «Відпочинь».

Незабаром стало відомо ім'я батька первістка артистки. Ним став лідер музичного колективу «Антитіла» Тарас Тополя. 3 квітня особисте життя Alyosha ознаменувалася щасливою подією — вона народила сина Романа. А в червні Alyosha і Тарас Тополя зіграли весілля, куди запросили тільки найближчих родичів.

Познайомилася пара випадково в продюсерському центрі. Але стосунки зав'язалися не відразу. Тарас писав пісні, багато гастролював. Альоша тоді приступила до зйомки кліпу, записувала нові пісні, брала участь у конкурсі «Євробачення».

Співачка звернула увагу на Тараса на одному із заходів. Тоді Тарас Тополя читав вірші Шевченка, багато жартував і виявляв ерудицію. В одному з інтерв'ю Alyosha зізналася, що майбутній чоловік підкорив її своєю життєвою позицією і почуттям гумору.

Через 2 роки сім'ю знову чекало поповнення — народився син Марко.

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