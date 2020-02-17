Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм новим образом.

Здавалося б, фолловери зірки вже повинні були звикнути до її недоречним, а іноді і зовсім – зухвалих витівок, однак жінка систематично продовжує дивувати всіх. При чому, частіше всього, «сюрпризи» досить неприємні.

Цей раз не став винятком – у своєму профілі в Instagram знаменитість вирішила виставити знімки на яких видно, як вона насолоджується досить відвертою тренуванням перед тренером. На фото чоловік спортивної статури стоїть поруч з Волочкової, поки вона робить свій знаменитий шпагат на спеціальному спортивному інвентарі.

«Люблю бути на висоті! 💃 Бажаю всім самого хорошого! Підтримуйте форму! Розтягуйте задоволення, як я м'язи і зв'язки.💃 А #шпагатволочковой нехай сполучає і об'єднує все найпрекрасніше!😊💃», – пише Анастасія під провокаційним кадром.

Варто відзначити, хоча зірка дотримується правил здорового харчування, як сама раніше розповіла, це мало допомагає її зовнішнього вигляду:

«Я фанат свіжої зеленої їжі і натуральних продуктів! В мою продуктовий кошик входять овочі і багато зелені: Айсберг, Романо, Селера, цибуля Порей, базилік. Обов'язково білки, які я їм вигляді курячого філе, перепелиних і курячих яєц. Молочку я майже не вживаю, але пару шматочків благородного сиру, завжди присутні в моєму раціоні», – расскзаала Анастасія.

До речі, останні знімки зірки стали тому подтвержеднием - артистка виглядала втомленою і зовсім не такий, як без макіяжу, яким часто хвалиться.

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