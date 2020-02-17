37-річна дружина російського коміка Олександра Ревви, Анжеліка, показала публіці, як вони з чоловіком люблять один одного

Красуня поділилася жарким кадром на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На фото Анжеліка тісно притиснулася до свого чоловіка і нахилила голову. Його рот трохи відкритий, ніби він збирається притиснутися до губ своєї коханої.

«Якщо не я, що тоді відбудеться? Якщо не ти, то хто ж нас з тобою врятує? Від непотрібних потрясінь, від обману і сумнівів», - підписала пост жінка уривком з нової пісні свого чоловіка.

Як стало відомо, днями вийшов новий кліп Артура Пирожкова (сценічне ім'я Ревви) на пісню «Лети зі мною». У кліпі знялася дружина артиста.

«Кліп unreal!!! Какаааая ж ви класна і красива пара, Анжеліка!», «Дуже гарний кліп вийшов і пісня теж) бажаю вашій родині процвітання у всьому!», «Найкрасивіші люди у всесвіті», «На вас так приємно дивитися. Щастя вам величезного!!!», - пишуть люди.

Пирожков теж не стримався і написав під фотографією: «Еее».

Раніше ми писали, що Анжеліка поділилася зворушливим знімком з чоловіком. На знімку Олександр Ревва взяв тендітну жінку в палкі обійми і пара злилася в поцілунку. Пирожков здивував стильним виглядом: на ньому чорна сорочка і шкіряні штани такого ж кольору. Анжеліка з'явилася у відвертій сукні з прозорої тканини сірого відтінку.

До речі, сам Олександр завжди лайкає і коментує фотографії своєї дружини. Під їх спільним фото він написав: «було дуже смачно», натякаючи на поцілунок.

Зазначимо, що Анжеліка вийшла заміж за Ревву в 2007 році. У них в шлюбі двоє дітей: дочки Аліса і Амелі.

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