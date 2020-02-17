Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим в ТРЦ, прогулюється по фудкорту, захоплюється смакотою і навіть радіє спільним селфи в ліфті. Схоже, пара дійсно щаслива, адже нещодавно Яніс та Анна вирішили завести песика, немов молода сім'я.

«Я не знаю людини краще. Іноді серджуся на тебе за те, що ти такий правильний. Не знаю іншої людини, яка так само завзято боровся б за мої мрії! Кожен день мотивував мене ставати крутіше і обговорював мої нескінченні нові проекти!

З тобою я дитина. Такий маленький і захищений тобою. Ти можеш жартувати зі мною на найважливіших заходах, як на цьому відео. З тобою все на своїх місцях. Навіть мої постійно розкидані речі. Мій світ був абсолютним хаосом, а потім з'явився ТИ❤️», – зворушливо написала раніше Седокова, комментирая відносини з коханим.

Не так давно Анна здивувала заявою – вона зі своїм молодим коханим Янісом Тиммой чекає поповнення! Після зірка пояснила, що вони разом завели собачку – нового домашнього улюбленця. Тим не менш, підігрівати інтерес до власної персони досить резонансним чином Ганна не втомлюється і в розділі Сторі вирішила виставити кілька "вагітних" фото.

Хоча насправді під футболкою нібито вагітної Анни просто затишно сховався Яніс. На знімку також видно, що зірки позують в піжамах, влаштувавшись на дивані і відпочиваючи після роботи.

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