Відома актриса Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи в "Сватах" побажала всім гарного дня і показала новий знімок

На фото Тетяна позує в капелюсі, окулярах, червоному шарфі і пальто або чомусь подібному. Образ Кравченко доповнила сережками. На тлі можна побачити стійку і сидіння. Валюха з "Сватів", швидше за все, на вокзалі чи в якомусь подібному будинку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всім гарного дня", - написала Тетяна.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів під фото:

"І Вам прекрасного дня,улюблена наша,чудова Тетяна Едуардівна!", "Здоров'я вам, щастя, успіхів у творчості!!!Завжди красива і рідна наша!!!", "Знімається продовження серіалу «Свати», ? дякую", "Добрий день, кохана ,талановита ,красива Тетяна Кравченко", "І вам теж!!! Радості і удачі!!!", "Ви мені сподобалися в серіалі "свати і Іван Будьки".

Раніше ми повідомляли, що Валюха з "Сватів" жорстко висловилася про нападки на свою фігуру, відео облетіло мережу.

актриса поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала з колегою по майданчику актрисою Людмилою Артем'євої. Персонаж Кравченко - Валюха Будько - "зіткнулась з персонажем Артем'євої - Олею Ковальової - у словесній баталії. Одна з фраз їх перепалки "Укусно тобі?" стала вже крилатою у мільйонів фанатів серіалу.

Повідомлялося, що Валюха з «Сватів» приголомшила траурним чином, фото облетіло мережу.

Знімок, імовірно зі спектаклю, зірка «Сватів» опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото актриса сидить на стільці на чорному тлі. Одягнена в чорну блузу з ледь помітними квітами. На голові у Кравченка темний обруч.

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