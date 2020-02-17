Відома українська співачка MARUV опинилася в поліції
Про це стало відомо з відео Національної поліції, яке з'явилося в Фейсбуці, передає Politeka. На відео артистка стоїть в окулярах і чорній шапці, розповідаючи про ціль свого перебування у відділку.
За словами MARUV в січні її пограбували, але їй пощастило і поліція знайшла цю людину, повернувши їй частину вкрадених речей. Артистка подякувала правоохоронним органам, закликавши українців писати заяву в поліцію, якщо з ними трапиться щось подібне.
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У коментарях до відео відзначили, що простим людям не так часто знаходять вкрадені речі.
«Писали..нічого не повернули», «Ахах, хто б сумнівався...А коли у звичайних людей крадуть, так можна і не шукати! Ось так і живемо!», «Мені з 2013-го не можуть ніяк повернути))», «Шоб вони так для простих громадян з простим кольором волосся напружувалися», - пишуть користувачі мережі.
Одна з прихильниць співачки зазначила, що за крадіжку в Україні дають до 12 років, а за подвійне вбивство – 15 років.
«Нормальне таке співвідношення», - зазначила дівчина.
Деякі українці запідозрили поліцію в піарі.
«Подача інформації у відео виглядає як не поганий піар, правда хз кого», - написала жінка.
Раніше ми повідомляли, що MARUV опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому вона позує в концертному вбранні, в якому нещодавно виступала. На руках співачка тримає свою улюблену собачку.
В Instagram зірки можна знайти дуже багато відвертих знімків, вона відома своєю скандальною репутацією. Крім цього, артистка часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.
У минулому році, як відомо, співачка виграла Нацвідбір на Євробачення, але не поїхала представляти Україну на міжнародний конкурс.
Нагадаємо, що MARUV в мокрому купальнику показала, як треба спокушати: "Яка дика кішка".
А ще Politeka писала, що зухвала MARUV оголилася серед джунглів, українці в нестямі: "Вже рамок не бачиш".
Також Politeka повідомляла, що епатажна MARUV відзначила 28-річчя: топ самих жарких фото красуні, "очей не відірвати".