Відома українська співачка MARUV опинилася в поліції

Про це стало відомо з відео Національної поліції, яке з'явилося в Фейсбуці, передає Politeka. На відео артистка стоїть в окулярах і чорній шапці, розповідаючи про ціль свого перебування у відділку.

За словами MARUV в січні її пограбували, але їй пощастило і поліція знайшла цю людину, повернувши їй частину вкрадених речей. Артистка подякувала правоохоронним органам, закликавши українців писати заяву в поліцію, якщо з ними трапиться щось подібне.

Поліцейські повернули співачці речі, які невідомий викрав із її автомобіля (про це ми повідомляли раніше: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2076/) Через кілька днів після крадіжки правопорушника затримали, він перебуває під вартою. За вчинений злочин йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сьогодні, 17 лютого, слідчий Шевченківського управління поліції повернув співачці частину викрадених речей, інше майно повернуть власниці після проведення експертиз. Нагадаємо: 11 січня на вулиці Богдана Хмельницького невідомий розбив скло в авто та викрав речі співачки Згодом столичні правоохоронці затримали підозрюваного та вилучили в нього більшу частину викрадених речей. Затриманим виявився громадянин іншої держави, 1979 року народження. Слідчі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень. Відділ комунікації поліції Києва Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 17. Februar 2020

У коментарях до відео відзначили, що простим людям не так часто знаходять вкрадені речі.

«Писали..нічого не повернули», «Ахах, хто б сумнівався...А коли у звичайних людей крадуть, так можна і не шукати! Ось так і живемо!», «Мені з 2013-го не можуть ніяк повернути))», «Шоб вони так для простих громадян з простим кольором волосся напружувалися», - пишуть користувачі мережі.

Одна з прихильниць співачки зазначила, що за крадіжку в Україні дають до 12 років, а за подвійне вбивство – 15 років.

«Нормальне таке співвідношення», - зазначила дівчина.

Деякі українці запідозрили поліцію в піарі.

«Подача інформації у відео виглядає як не поганий піар, правда хз кого», - написала жінка.

Раніше ми повідомляли, що MARUV опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому вона позує в концертному вбранні, в якому нещодавно виступала. На руках співачка тримає свою улюблену собачку.

В Instagram зірки можна знайти дуже багато відвертих знімків, вона відома своєю скандальною репутацією. Крім цього, артистка часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.

У минулому році, як відомо, співачка виграла Нацвідбір на Євробачення, але не поїхала представляти Україну на міжнародний конкурс.

Нагадаємо, що MARUV в мокрому купальнику показала, як треба спокушати: "Яка дика кішка".

А ще Politeka писала, що зухвала MARUV оголилася серед джунглів, українці в нестямі: "Вже рамок не бачиш".

Також Politeka повідомляла, що епатажна MARUV відзначила 28-річчя: топ самих жарких фото красуні, "очей не відірвати".