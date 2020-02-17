Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися нові кадри, на яких артистка вирішила показати себе в стильному образі, повідомляє Politeka.

В цей раз на фан-акаунті в Instagram з'явилася ціла серія жарких відео і фото з музичних гастролей.

На представлених кадрах Тіна змінила досить багато нарядів і навіть вразила формами в короткому платті, у вбранні з блискіток і навіть майці з латексу з глибоким декольте. Примітним і, напевно, найкращим образом Тіни у шанувальників стало стильне вбрання - піджак і чорні брюки вільного крою.

Сама артистка змінила ще кілька нарядів за час виступу, а також яскравим танцем разом зі своїми партнерами з підтанцьовки. Кадри були представлені з різних ракурсів, а зроблені на одному з концертів Кароль у всеукраїнському турі, який вона влаштувала в 2020 році.

Також на нових кадрах, які Кароль представила на сторінці в Instagram, як позувала під час нанесення макіяжу. Сама Тіна показана трохи збоку з пензлем у руках і розпущеним волоссям.

Яскравим акцентом в образі Кароль стало глибоке декольте, схоже, зірці надіто лавандова сукню. При цьому помітно, що зірка дуже вдало доповнила образ природним, майже непомітним макіяжем без акценту на губах, але з підбитими очима.

При цьому не забула співачка також спокусливо позувати, виставивши напоказ трохи пікантних частин тіла, але лише частково, залишивши фанатів мліти від одного виду – як відомо, Кароль не є прихильницею пікантних і викликають образів. А головною родзинкою нового фото стало саме прикраса артистки – масивні сережки з камінням у формі крапельок.

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