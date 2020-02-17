Доньці скандальної української телеведучої Ольги Фреймут, Златі Мітчелл виповнилося 14 років

Про це Ольга повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Телеведуча опублікувала знімок зі Златою, де вони обидві стоять в красивих сукнях з цікавими принтами.

«Донечка, з Днем народження! Моя любов з тобою», - написала телеведуча.

Пост зірки за короткий час зібрав 10400 лайків. Шанувальники ведучої приєдналися до привітань дівчинки.

«Донька дуже красива. Але це не дивно, є в кого», «Схожа на маму», «Вітаю. Красива дівчинка, як лялька», «Злата дуже красива молода леді», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що сама Злата почала святкувати свій День народження ще з ночі. В 00.00 вона запостила у себе в сторіз відео, де вона прокричала: «З Днем народження мене». Потім Злата почала ділитися історіями своїх друзів, які вітали її зі святом.

Раніше ми писали, що Злата полетіла в США, звідки ділиться з шанувальниками яскравими кадрами. На багатьох знімках вона виглядає старше свого віку – дівчинка сильно фарбується і дуже відверто одягається. Багато підписників відзначають в коментарях, що дівчинка виглядає дуже вже доросло на свої роки, що, однак, її анітрохи не псує.

Близько місяця тому донька Фреймут публікувала фотографії з Лос-Анджелеса. Вона писала, що закохалася в це місто, тому мріє там жити.

«Я приїхала в місто, в якому я відчуваю, що йому належу, і в якому, я знаю, що хочу жити, працювати та бути його частиною», - писала Злата.

Відомо, що донька Фреймут не перший рік займається танцями. В Америці, по всій видимості, дівчинка також проходить навчання. Це видно по її сторіс, де Злата регулярно викладає відео з занять у класі хореографії.

Нагадаємо, що 13-річна дочка Фреймут вразила зовнішнім виглядом в звичайному житті: «Виглядаєш втомленою...».

А ще Politeka писала, що молодша дочка Фреймут вразила зовнішністю, фото облетіло мережу: "Татова копія".

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