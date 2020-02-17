На сьогоднішній день в Китаї зафіксовано зараження кількох людей новою небезпечною хворобою, яка в минулому наробила багато біди

Як повідомляє Politeka, про це йдеться у новому ролику на YouTube-каналі Big Bang News (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

«Всім привіт! Ви на каналі Big Bang News. І ми починаємо. Більшість сучасних людей впевнені в тому, що багато хвороб з минулого переможені, тому не варто їх боятися. Але як йде справа насправді? Фахівці зафіксували в північному Китаї кілька випадків зараження чумою. Тільки за останній місяць», - зазначила ведуча.

За її словами, вчені почали побоюватися виникнення справжньої епідемії, як це було в минулому році.

«Вчені намагаються заспокоїти людей, посилаючись на незначне число хворих. Запевняють в тому, що всі заражені знаходяться в карантині. Але як люди заразилися чумою? Це залишається загадкою. У піднебесній проживає майже 1,5 млрд чоловік. А захворіли всього кілька людей. На даний момент ситуація залишається під контролем, а медики намагаються не допустити поширення чуми», - підкреслила вона.

Крім того, в ролику розповідається про аномалії в крові астронавтів і можливе повстання штучного інтелекту, у зв'язку з чим людей закликають зупинити його розвиток.

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