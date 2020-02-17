Відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала нове фото в незвичайному образі

На фото Мейхер позує в довгій сукні з принтом газети або чимось подібним, а також чорній куртці. Плечі були у Надії відкриті. Вона посміхалася стоячи біля стіни і підняла два пальці вгору. Образ співачка доповнила колготками в сіточку і великими підборами. На тлі можна побачити ще величезне вікно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вітаю, Instagram-ці мої !!! Не дивлячись на те, що часом життя суцільний “Heavy Metal” , бажаю всім нам з гордо піднятою головою і почуттям власної гідності вирішувати проблеми. І звичайно, голосно засміятися в обличчя тим , хто їх створив. Правда , часто ми самі Собі їх і створюємо. Удачі!!!! Люблю", - написала Мейхер.

Фанати встигли написати майже 7 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Шикарна", "Прекрасна і мегазаряд", "Яке плаття. Шикарно виглядаєш", "Надія, класно виглядаєш", "Красуня", "Шикарна жінка", "Е, рок", "Яка приголомшливо красива Надія", "Круте плаття", "Спасибі", "Як завжди прекрасні. Який гарний колір волосся, як називається цей колір", "Наша Джулія Робертс".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Надія Мейхер не соромиться демонструвати передплатникам свою природну красу.

37-річна співачка, яка, крім концертів, знімається в кіно, веде телепрограму, пише вірші і створює одяг, поділилася у сториз Instagram дуже сміливим за мірками шоу-бізнесу знімком.

"#ведьмытожелюди" – таким неоднозначним хештегом супроводила Надія знімок.

Що з приводу виду співачки думають її шанувальники, залишається загадкою, оскільки функції коментування в сториз немає, але в цілому публіка завжди тепло й чутливо реагує на відкритість артистки, засипаючи її компліментами під кожним з посад у соцмережі.

Нагадаємо, Мейхер забула про білизну і ледве втримала пишні принади в тонкій маєчці

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