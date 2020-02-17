Український телеведучий Володимир Остапчук, який переживає не найкращі часи через розлучення з дружиною, здивував зухвалим відео

Жартівливий ролик він опублікував у сторіз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Остапчук займався в спортзалі, показуючи шанувальникам, які вправи він робить. На тлі відео було чути коментарі тренера.

Але вже після тренування Остапчук записав відео, на якому імітував оргазм. Хоча насправді артист, найімовірніше, віджимався.

«Обличчя твого масіка під час сексу», - підписав Остапчук історію.

Фолловери артиста не змогли прокоментувати зухвалу витівку ведучого, так як в сторіз немає такої функції.

Раніше ми писали, що зараз Володимир Остапчук переживає не найкращі часи. Восени він розлучився зі своєю дружиною, Оленою Войченко. У подружжя залишилося двоє дітей. Через деякий час жінка порушила мовчання, заявивши, що вони з чоловіком розлучилися через його зради. Вона поскаржилася журналістам, що Остапчук не дає їй грошей на дітей, приїжджає до них рідко, щоб попіаритися.

Остапчук у відповідь розповів свою версію того, що сталося, заявивши, що він не йшов від дружини до іншої дівчини, а причиною розлучення стали постійні сварки, які виникали через роботу і напружений графік.

Відзначимо, що в соцмережах почалася справжня травля Остапчука. Прості українці та колеги засуджували телеведучого за його поведінку. Він у відповідь посміхався і проводив конкурси для хейтерів. Так, артист звернувся до своїх хейтерів, які завалюють його гнівними коментарями, запропонувавши їм гроші за образи. Телеведучий закликав всіх писати під його постом погані коменти, пообіцявши розіграти між усіма учасниками 5000 гривень.

Нагадаємо, що розгніваний Остапчук вперше зірвався після розлучення і показав своє справжнє обличчя: "Шкода діток".

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