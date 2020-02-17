Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала, як розважається у повітрі

На фото Настя позує в чорному костюмі, місцями з сіточки, на полотнах для гімнастики. Вона в них розсунула ноги в повітряному шпагаті. Кумейко граціозно виглядала в них і опустила очі вниз. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Рибальські Насті", - коротко підписала фото Кумейко.

Фанати встигли поставити майже три тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Оооо треба буде зловити тебе в цій студії, дуже хочу сфотографуватися з тобою. Бо я трошки фанат гурту NikitA. Шалено красивий голос", "Попалася в мережі. Нана?", "Хороші Насті які", "ну і розтяжка у вас, просто щось з чимось".

Раніше ми повідомляли, що співачка Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в складі групи Nikita, оголилася перед камерою.

"На зарядці», - йдеться в повідомленні під фото.

На опублікованому знімку Кумейко позує з голими плечима і без макіяжу, а на її обличчя і тіло падають тіні від жалюзі.

Також на її шиї висить золота прикраса у вигляді ключа, а в носі красується сергійко.

В коментарях шанувальники Анастасії Кумейко позаигрывали з нею і подарували кілька компліментів.

Повідомлялося, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, екс-солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала новий образ на фоні штор.

цього разу Кумейко показала себе у чорному боді, яке добре підкреслило стегна Анастасії. Співачка виставила груди вперед і вийшла досить цікава позиція. Можна відразу зауважити, що артистка стоїть боса на підвіконні між штор. Знімок вийшов дуже ніжним і мотивуючим.

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