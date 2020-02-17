Відома російська актриса Христина Асмус здивувала своєю худорлявістю

На фото Крістіна позувала в коротких шортах і футболці, а також тапочках. Асмус сиділа на дивані і дивилася прямо в камеру. На знімку можна легко оцінити фігуру актриси, вона виявилася дуже худою. На тлі можна побачити різну меблі і картину. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 40 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Христина тобі потрібно терміново поїсти. Ноги капець які худі, чи це такий ракурс?", "Вас вдома не годують?", "Треба трохи погладшати", "Як ніби голова не від цього тулуба", "Ну да під Текст не підходить)", "Ось це фігурка. Напевно вже менше 45 кг", "Така милаха".

Раніше ми повідомляли, що російська актриса Христина Асмус вразила шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

Христина Асмус на знімку позує в білій кепці і футболці. У своєму пості вона опублікувала афішу вистав, у яких грає.

При цьому безліч комментаров звернули увагу саме на вигляд зірки. Велика кількість передплатників захоплюється тим, як виглядає актриса.

«Ваай, яка милашка», «Красуня, що ще можу сказати», «Красуня», «Милота», «Пощастило Харламову. Красива дружина», «Боже😍яка красуня❤️Христина,люблю тебе 😻❤️😘», - пишуть в мережі.

Повідомлялося, що російська актриса Христина Асмус постала перед фанами в купальнику.

На знімку Христина позувала у світлому, ймовірно, сдельном купальнику і в стильній сонцезахисту, а перед нею виднілася ніша на воді: на умовному підносі - було безліч всяких смаколиків, в тому числі, екзотичних фруктів:

«Так, фотка з Ейфелевою вежею є 👌, призахідне сонце на долоні є, тепер ось плавучий сніданок ☕✅ Залишилися ноги на тлі моря і фото біля фонтану 😂», - підписала Асмус своє яскраве фото з відпочинку.

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