Зірка показала, за що її полюбили чоловіки

Колишня солістка групи «Срібло» Ольгя Серябкіна показала своїм шанувальникам розкішне тіло у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka, знімком вона поділилася в Instagram.

«Тільки що заспівала на Нічному Контакті. Не пропустіть у цей четвер, буде цікаво», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Серябкіна позує в чорному вбранні просто на сцені. Задерши руки, дівчина показала розкішні форми, за яких її і полюбила чоловіча частина шанувальників.

«Хочу тебе і тільки – одружуся як тільки зможу», «Хижа пташка», «Справжня королева», «тішить мене голос і твої тіло рух», «Чудово виглядаєш мадемуазель», «найкрасивіша», «вогонь!», пишуть вони.

Раніше ми писали, що колишня солістка групи "Срібло" Ольга Серябкіна (Molly) поділилася серією яскравих знімків в своєму Instagram

Красуня позувала в обтягуючому короткій сукні з яскравим принтом.Співачка вела себе зухвалі, вона кривлялась, піднімала волосся вгору, закривала очі, виставляла мову... загалом, дівчина була дуже активною і явно веселилася.

Тканина наряду облягла шикарні форми знаменитості. Зокрема, він виділив її груди і красиві стегна.

В пості гаряча красуня привітала всіх з Днем святого Валентина. На думку Ольги, найціннішим подраком є почуття і враження.

"Головне – ваша любов 💖🦋 І навіть якщо у вас немає другої половинки, то проведіть цей час особливо!!! Зустріньтеся з друзями, рідними або порадуйте себе чимось. І даруйте близьким любов. Я хочу почати прямо зараз... Я вас дуже люблю🦋 Ви – моя мотивація, натхнення і підтримка у всьому. Завдяки вам я відчуваю себе коханою кожна мить ❤️❤️❤️ ", - підписала знімки Серябкіна, запропонувавши в кінці вибрати найкраще її фото з представлених у пості.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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