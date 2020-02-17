Колишня солістка групи «Срібло» Ольгя Серябкіна показала своїм шанувальникам розкішне тіло у відвертому вбранні
Як повідомляє Politeka, знімком вона поділилася в Instagram.
«Тільки що заспівала на Нічному Контакті. Не пропустіть у цей четвер, буде цікаво», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих знімках Серябкіна позує в чорному вбранні просто на сцені. Задерши руки, дівчина показала розкішні форми, за яких її і полюбила чоловіча частина шанувальників.
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«Хочу тебе і тільки – одружуся як тільки зможу», «Хижа пташка», «Справжня королева», «тішить мене голос і твої тіло рух», «Чудово виглядаєш мадемуазель», «найкрасивіша», «вогонь!», пишуть вони.
Раніше ми писали, що колишня солістка групи "Срібло" Ольга Серябкіна (Molly) поділилася серією яскравих знімків в своєму Instagram
Красуня позувала в обтягуючому короткій сукні з яскравим принтом.Співачка вела себе зухвалі, вона кривлялась, піднімала волосся вгору, закривала очі, виставляла мову... загалом, дівчина була дуже активною і явно веселилася.
Тканина наряду облягла шикарні форми знаменитості. Зокрема, він виділив її груди і красиві стегна.
В пості гаряча красуня привітала всіх з Днем святого Валентина. На думку Ольги, найціннішим подраком є почуття і враження.
"Головне – ваша любов 💖🦋 І навіть якщо у вас немає другої половинки, то проведіть цей час особливо!!! Зустріньтеся з друзями, рідними або порадуйте себе чимось. І даруйте близьким любов. Я хочу почати прямо зараз... Я вас дуже люблю🦋 Ви – моя мотивація, натхнення і підтримка у всьому. Завдяки вам я відчуваю себе коханою кожна мить ❤️❤️❤️ ", - підписала знімки Серябкіна, запропонувавши в кінці вибрати найкраще її фото з представлених у пості.
Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.
Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Срібло» виявилися парою: приголомшливе зізнання.
Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.