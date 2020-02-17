"Не треба туди їхати"

Алла Пугачова настільки злякалася китайського коронавіруса, що буквально благала Максима Галкіна не виїжджати на гастролі в Австралію і Нову Зеландію

Про це сама примадонна російської сцени розповіла в передачі «Ти не повіриш!» на каналі НТВ. Відповідаючи на питання журналістів про те, чи не було їй страшно перед поїздкою чоловіка, Пугачова зізналася, що не хотіла його пускати. За її словами, вона буквально стояла на колінах, благаючи Галкіна не їхати.

«Я боялася. Я стояла на колінах, не пускала його: "Ні, не треба туди їхати», - згадує співачка.

Втім, як відомо, в кінці кінців її чоловік все ж таки вирушив на гастролі. Залишається невідомим, як йому вдалося умовити дружину відпустити його в розпал небезпечної епідемії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Алла Пугачова зараз не може скористатися послугами пластичних хірургів за рекомендаціями лікарів. Як відомо, примадонна Алла Пугачова не приховує, що кілька разів робила пластичні операції.

Але зараз лікарі категорично заборонили співачці вдаватися до хірургічних втручань із-за проблем з серцем.

Алла Пугачова також відкрила таємницю і розповіла, що зважилася на підтяжки обличчя заради збереження молодості.

«Пластику, звичайно, робила. Але з-за проблем з серцем лікарі мені заборонили загальний наркоз. Я робила маленькі підтяжки і легкі операції. У мене шкіра хороша і хороші друзі — пластичні хірурги. Вони можуть прибрати кісту під місцевим наркозом», — відверто зізналася зірка в ефірі ток-шоу на російському телеканалі.

За словами Пугачової, їй також привозять з Ізраїлю спеціальні креми і вітаміни, які дозволяють їй залишатися молодою.

«У мене і порода хороша. Я змішую вітамін Е з кремами. Він як сиропчик. Просто накладаю на обличчя і шию», — додала вона.

Примадонна також розповіла, що активно стежить за новинками в області пластичної хірургії і не виключає, що в майбутньому ще звернутися за допомогою до фахівців.

Нагадаємо, Пугачова проміняла Галкіна на іншого в День всіх закоханих.

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