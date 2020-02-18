Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями
Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото, пише Politeka.
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Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжного Буковеля.
Після артистка здивувала знімком, заявивши тим самим, що повернулася додому, в Київ з сонячних Еміратів. По завершенню відпочинку телеведуча встигла знятися в незвичайній і стильній фотосесії, влаштувати переполох своїм кліпом і піснею, а також приємно здивувати новими образами на відпочинок з подругою.
В цей раз у вишуканому костюмі співачка з'явилася разом з близькою подругою і похвалилася стрункою фігурою в ліфті.
Також у п'ятницю ведуча представила пикатное фото, з'явившись перед шанувальниками в одному комбінезоні, ледь прикривав її гідність. Однак, щоб підігріти інтригу, Леся вирішила доповнити кадр іншим чином, для порівняння.
На наступному фото, опублікованому в понеділок, зірка показала себе у звичайному образі, без макіяжу і купою пакетів в руці, а щоб приклад двох нарядів був більш показовим, Никитюк показала колаж зі знімків в Instagram кілька годин тому.
Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.
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