Астролог Тамара Глоба розповіла, кому пощастить у березні

За її словами, вдалий період очікує чотирьох знаків Зодіаку. Овен Новий, і досить щасливий, час очікує на Овнів. Ви опинитеся в центрі подій, а ваше життя заграє новими фарбами. Овни відчують всю радість сімейного життя.



Не обійде пані удача і ваші фінанси - початок березня принесе солідний прибуток. Фахівець рекомендує не тринькати все і відразу, а зробити прибуткове вкладення.

Лев

Березень принесе вам щастя в сімейному житті. Самотні Леви нарешті зустрінуть другу половинку, а вже сімейні знайдуть гармонію у відносинах. Астролог нагадує, що Левам варто проявити себе саме на початку місяця, і лише тоді ви відчуєте всі принади цього періоду.

Діва

Цей знак Зодіаку відчує повне задоволення тим, що відбувається навколо. Довгоочікувана ідилія настане у відносини, а конфлікти та негаразди будуть обходити вас стороною. Березень стане кращим періодом для великих покупок. А досить непогані грошові надходження допоможуть вам в цьому.