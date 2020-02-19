Астролог Тамара Глоба розповіла, кому пощастить у березні
Не обійде пані удача і ваші фінанси - початок березня принесе солідний прибуток. Фахівець рекомендує не тринькати все і відразу, а зробити прибуткове вкладення.
Лев
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Березень принесе вам щастя в сімейному житті. Самотні Леви нарешті зустрінуть другу половинку, а вже сімейні знайдуть гармонію у відносинах. Астролог нагадує, що Левам варто проявити себе саме на початку місяця, і лише тоді ви відчуєте всі принади цього періоду.
Діва
Цей знак Зодіаку відчує повне задоволення тим, що відбувається навколо. Довгоочікувана ідилія настане у відносини, а конфлікти та негаразди будуть обходити вас стороною. Березень стане кращим періодом для великих покупок. А досить непогані грошові надходження допоможуть вам в цьому.
Скорпіон
У березні 2020 року представники цього знака Зодіаку знайдуть цікаві та корисні зв'язки. У сімейних відносинах рекомендується не боятися демонструвати свої почуття. Будь-яку справу, за яке Скорпіони візьмуться в цей період, принесе їм прибуток. Час сприяє успіху і дає удачу, тому астролог рекомендує скористатися періодом.
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