Для деяких це буде складний місяць

Весна 2020 року принесе деяким знакам Зодіаку серйозні життєві перешкоди

Відомий астролог Павло Глоба визначив, кому з знаків Зодіаку варто поберегти своє емоційне і фізичне здоров'я у березні.

Він назвав двох представників зодіакального кола, які на початку цієї весни можуть зіткнутися з серйозними викликами від Всесвіту.

Рак

У березні на представників цього знака Зодіаку навалиться стільки проблем, що їм знадобиться зібрати всі свої емоційні і фізичні сили, щоб перемогти їх. Намічених планів буде стільки, що доведеться робити все можливе, щоб знайти час на їх вирішення.

Також у березні опиняться під ударом і особисті стосунки Раку, який витримають тільки перевірені часом пари. Іншим же доведеться переживати період розставання, звільнивши місце для нових почуттів.

Козеріг

Представників цього знака Зодіаку чекає справжня метушня, постійні турботи і вирішення складних питань. Їм прийдеться допомагати всім навколо: колегам, сім'ї і далеким родичам. Крім того, прийдуть до них за допомогою і старі друзі, що довгий час з ними не спілкувалися.

Настільки бурхливий березень втомить Козерогів, вони побажають тиші і самоти. Астролог зазначив, що Козерогам варто поберегти своє здоров'я, адже воно опиниться під найбільшим ударом у березні.

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