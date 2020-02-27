Завжди цікаво заглянути в минуле і подивитися, якими були жінки в ті роки

У 1920-ті роки індустрія косметики пережила революцію, пише Рoliteka.net. Тепер у жінок з'явилася маса засобів для догляду за собою. Які принципи в макіяжі були в ті роки, давайте розберемо далі.

У вечірньому макіяжі використовувалися темні тіні. Наймоднішими відтінками називали сірий, чорний, коричневий і сливовий. Тоді і навіть зараз популярні - "смокі айс".

Губи були яскравими, завдяки червоній палітрі, а також блиску для губ. Загалом, краса неймовірна.

Компанія Max Factor стала впроваджувати олівці для повік і брів. Раніше підкресленням займалися тільки акторки, а тепер це робили і звичайні жінки. Волоски брів вищипували, олівцем наводилися тонкі і довгі лінії. Однак цим займалися не всі, інші модниці залишали свої брови і робили їх у формі дуги.

Компактні пудри і рум'яна стали дуже популярними. Блідошкірі дівчата користувалися рожевими рум'янами, а інші - оранжевого відтінку.

Засмага в ті часи вважався моветоном.

Густі вії майже в будь-які часи були ознакою краси. В якості туші у 1920-ті використовувалися вазелін, змішаний з товченим вугіллям або золою. Засіб наносили на вії зубною щіткою.

Нагадаємо, кожні десять років мода змінювалася. Так, у 1910-ті жінки носили корсети і перуки. Після того, як медики повідомили про великі проблеми зі здоров'ям, корсети стали відходити в минуле.

А, наприклад, у1940-і роки йшла війна, що призвело до зменшення косметичних засобів. Тоді прийшла мода на природність: ніжний рум'янець, пишні вії та бліді губи.

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