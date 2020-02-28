Астролог Василина Володіна розповіла, які знаки Зодіаку чекає удача в березні

На думку фахівця, щасливчиками стануть три представники зодіакального кола.

Стрілець

Для вас березень стане справжньою феєрією. Кількість важливих і яскравих подій буде зашкалювати. Астролог радить провести час в компанії друзів і більше з'являтися на свіжому повітрі.

Березень зарядить вас позитивною енергією, яка дасть початок змін у вашому житті. У Стрільців з'явиться можливість поліпшити фінансовий стан.

Водолій

Вже з початку весни ви зіткнетеся з горою проблем, але засмучуватися не варто. Прихильність зірок у березні дозволить вам з легкістю вирішити всі. Удача буде переслідувати у всіх починаннях. Особливе полегшення ви відчуєте на любовному фронті. Але піддаватися ейфорії не варто, а постаратися максимально зосереджено підходити до всіх питань.

Риби

А ось для цього знака Зодіаку зірки підготували особливий подарунок. Якщо у вас були якісь негаразди на роботі, то в березні все піде на поправку. Астролог не виключає, що ви можете отримати довгоочікуване підвищення та досить непоганий прибуток. Не обійде удача стороною і справи амурні: самотні риби знайдуть свою другу половинку, а вже сімейні відчують зміни на краще.

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