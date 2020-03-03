Астролог Влад Росс назвав небезпечні дні березня

Експерт попередив, що з 4 по 10 березня ретроградність Меркурія буде особливо посилена. У ці дні все буде вкрай ненадійно, передає «Главред».

За словами астролога, що 4-10 березня можуть скасовуватися намічені справи та зустрічі, можуть зриватися плани.

Росс порадив в цей період не переїжджати, не святкувати новосілля і не робити важливих покупок.

"4 березня Меркурій у ретроградному русі повернеться в знак Водолія. 4-16 березня буде посилена ретроградність Меркурія, особливо – 4-10 числа… Переговори 4-10 березня краще не проводити, а відкласти їх на більш сприятливий час", – сказав астролог.

Довідка. Ретроградний Меркурій – період, коли, як здається спостерігачам з Землі, планета після завмирання в одній точці починає рухатися в зворотному напрямку, нібито задкує.

Раніше повідомлялося, що магнітні бурі будуть атакувати Землю у березні кілька разів – на початку та в кінці місяця. Бурі будуть настільки потужними, що зможуть впливати на самопочуття і здоров'я навіть цілком здорових людей.

За даними вчених, найближчий метеоудар очікується 4-5 березня. Після цього магнітосфера буде спокійною приблизно до 19 березня. В цей день нова хвиля магнітних бур вдарить по планеті.

Як відомо, в дні, коли магнітні бурі накривають Землю, багато людей відчувають себе погано. Це проявляється у вигляді втоми, проблем з серцем і судинами, болю голови, мігреней, стрибків тиску. Лікарі відзначають, що навіть людям, які ніколи не реагували на магнітні бурі, в якийсь момент може стати погано під час обурення геомагнітного поля планети. Гіпертонікам і чутливим людям в цей день доведеться несолодко. По можливості краще взяти вихідний день.

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