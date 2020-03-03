Астрологи визначили дати, коли неприємності і проблеми будуть з'являтися несподівано для всіх представників зодіакального кола

Для більшості знаків Зодіаку високосний рік стане початком важливих змін у житті, відкриє нові можливості і принесе щастя в особистому житті.



Однак березень стане дуже напруженим місяцем для багатьох знаків Зодіаку через вкрай невдалі дати. Астрологи назвали ці дати і попередили, кому і коли варто бути більш уважним у перший місяць весни.

6 березня

Астрологи назвали цей день – днем зриву планів. Можуть бути дивні моменти в роботі, в бізнесі, в романтичних стосунках. Можуть спливти старі проблеми або раптово з'явитися нові. Астрологи радять не відмовлятися від намічених планів і продовжувати робити те, що задумано, навіть якщо не хочеться.

13 березня

13 березня стане найнебезпечнішою п'ятницею не тільки в березні, але у всьому 2020 році. Проблеми будуть з'являтися буквально ні звідки, але варто їх максимально швидко вирішувати і не відкладати на потім.

Всі справи в цей день потрібно завершити, незважаючи на роздратування і втому.

19 березня

Цей день стане напруженим для творчих людей. Він принесе проблеми з пам'яттю, з інтелектуальним мисленням, з навчанням. Крім того, не варто в цей день сильно перевантажувати себе роботою, а зайнятися прибиранням або прогулятися на свіжому повітрі.

24 березня

В цей буде неприємне Новолуння, так як Місяць буде перебувати в знаку Овна. За словами астрологів, 24 березня, можуть бути проблеми з емоційним станом і здоров'ям. Можливе загострення почуття тривоги і конфлікти з оточуючими. Астрологи рекомендують не приймати поспішних рішень і уникати сварок.

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