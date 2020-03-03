"Ви не зможете відірвати очей від екранів"

Для любителів поміркувати, а також гострих відчуттів при перегляді якісного кіно оформлено добірку кращих трилерів минулого року

Топ-5 жанрових фільмів у сюжеті Youtube-каналу «Топер» (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця):

«Любите фільми, які тримають в напрузі від початку до кінця? Значить, ви фанат трилерів. Ми представляємо вашій увазі топ 5 чудових картин 2019 року, які змусять вас забувати жувати попкорн!», - зазначає автор.

1. "Джокер"

Не дарма Хоакін Феннікс отримав заповітну статуетку "Оскар" за виконання головної ролі у фільмі - гостра соціальна проблематика і гра акторів на рівні не залишать байдужим нікого.

2. "Я йду шукати"

Аристократи грають в жорстокі ігри: як тільки молода героїня Грейс виходить заміж за багатія, вона це відчуває сповна:

"Чи вдасться дівчині протриматися до ранку?". Чорний гумор, динаміка в хоррорі - чудово "промальовані".

3. "Клаустрофоби"

Кіно-шедевр, де герої йдуть на квест, але опиняються у вкрай складних обставинах, завдання: "не вийти, а вижити".

4. "Інші"

Історія про замкнуту дівчинку, її батька і недуже доброго "мороженника". Дівчинку хочуть виманити на вулицю, що чекає її там і чим все це закінчиться?

5. "Дитя робота" - фантастика про апокаліпсис, точніше про те, що відбувається після нього. Мати ростить з ембріона досконалу істоту, яка, можливо, здатна буде вижити в надзвичайно складних обставинах.

Нагадаємо також, за підсумками 92-ої церемонії вручення головної кінопремії світу, кращим актором став Хоакін Фенікс за свою роль у фільмі "Джокер".

Крім Фенікса, на одну з головних нагород також претендували Адам Драйвер (Шлюбна історія), Джонатан Прайс (Два Тата), Леонардо Ді Капріо (Одного разу… в Голлівуді) і Антоніо Бандерас (Біль і слава).

Кращим режисером став Пон Джун-Хо, який зняв картину "Паразити".

Бред Пітт отримав Оскар як кращий актор другого плану ( ("Одного разу... в Голлівуді").

За станом на 6:20 за київським часом, відомі всі переможці в номінаціях:

Кращий фільм - "Паразити"

Кращий актор другого плану - Бред Пітт ("Одного разу... в Голлівуді")

Краща акторка - Рене Зельвегер ("Джуді")

Кращий режисер - Пон Джун Хо

Кращий анімаційний фільм - "Історія іграшок-4"

Кращий короткометражний фільм - "Вікно навпроти"

Кращий оригінальний сценарій - "Паразити"

Кращий адаптований сценарій - "Кролик ДжоДжо"

Краща робота художника-постановника - "Одного разу... в Голлівуді".

Кращий художник по костюмах - "Маленькі жінки"

Кращий документальний фільм - "Американська фабрика"

Краща музика - Хільдур Гуднадоттір ("Джокер")

Краща пісня до фільму - Елтон Джон ("Рокетмен")

Кращий короткометражний документальний фільм - "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)"

Краща жіноча роль другого плану - Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Кращий звуковий монтаж - "Форд проти Феррарі"

Найкращий звук - "1917"

Краща операторська робота - "1917"

Кращий монтаж - "Форд проти Феррарі"

Нагадаємо, хто з акторів номінований на Оскар: фото голлівудських красунчиків.

Як повідомляла Politeka, Оскар: скільки номінацій і хто претендує на звання кращого фільму.

Також Politeka писала, що названі номінанти на премію «Оскар»: хто побореться за престижну статуетку.