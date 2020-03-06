Відомий астролог Влад Росс розповів, яким буде повний місяць у березні 2020 року

У цей день можна зізнаватися у коханні, повідомив астролог журналістам видання «Главред».

За його словами, повний місяць відбудеться 9 березня о 19:49, але його вплив буде відчуватися 8 і 10 числа.

Новий повний місяць, наголосив Влад Росс, буде гармонійним і сприятливим, а період з 8 по 10 березня – відмінний для освідчення в коханні, романтичних і дружніх зустрічей.

З повним місяцем пов'язано чимало і страхів. Як правило, це завжди непростий період, який безпосередньо впливає на всі справи і починання, він прибирає старе і дає життя чомусь новому.

Під час нього активізується підсвідомість, особливо це актуально для людей, які займаються чимось, пов'язаним з творчістю. Діти, народжені в повний місяць, володіють неабиякими здібностями, в тому числі і есктрасенсорними.

Є речі, які категорично не рекомендується робити на повню. По-перше, не можна давати в борг. Якщо ж терміново потрібна матеріальна допомога, краще дати гроші безоплатно.

Астрологи радять утриматися в цей час від дрібних витрат, оскільки імовірний обман або бракований товар. Також краще відкласти капітальний ремонт чи прибирання в будинку, а старі речі або предмети поки не треба викидати: зовсім скоро вони можуть стати в нагоді.

Під час повного Місяця варто утриматися від з'ясування стосунків і зустрічей з недоброзичливцями. Не потрібно також звертатися за допомогою до впливових людей. В іншому випадку не уникнути сварки, яку згодом не вдасться залагодити легко.

Краще почекати з проханнями про підвищення по роботі і надбавку до зарплати. Такі питання краще вирішувати на зростаючий Місяць.

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