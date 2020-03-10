Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких чекають серйозні зміни в життя зміни з 10 березня 2020
Нове життя почнуть всього два представники зодіакального кола.
Козеріг
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До сьогоднішнього дня вас переслідували проколи минулого, але починаючи з 10 березня ви почнете вибиратися з цього болота. Вам належить почати серйозно замислюється про своє майбутнє і спланувати все до дрібниць. Починаючи з 10 березня у вас буде шанс прийняти вірне рішення, так що не упустіть момент.
Відповідальність Козерогів принесе плоди в майбутньому - справи на роботі і в бізнесі підуть на зліт.
Астролог запевняє, що будь-які зміни позитивно позначаться на вашій долі і фінансовий добробут.
Володій
Другим щасливчикам березня стали Водолій, які нарешті звернуть з тернистого шляху невдач. 10 березня дасть вам несподіваний поштовх, який дозволить позбутися від усіх проблем. Все, що відбувається піде вам тільки на користь, а особливий успіх чекає вас в справах любовних.
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