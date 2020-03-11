Астролог Василина Володіна назвала знаки Зодіаку, які покращать свій фінансовий стан

Як запевняє фахівець, везіння наздожене трьох представників зодіакального кола.

Діва

Цього знаку Зодіаку доведеться застосувати всі свої (а вони є) здібності розумного розпорядження грошима. Навіть попри прогнозовану кризу ви зможете залишитися в плюсі. Астролог запевняє, що найближчим часом ідеально підійде для візиту в обмінники.

Ваги

Особлива удача чекає вас в роботі. Авторитет і підвищення зарплати - це мінімум чого ви зможете домогтися найближчим часом. Терезам варто очікувати підвищення, яке значно позначиться на фінансовому стані. Астролог впевнена, що весна стане для вас переломною в плані зміни добробуту на краще. Доходи цього знака серйозно зростуть, і коливання курсу взагалі ніяк не позначаться на вашій життя.

Стрілець

Для цього знака, незважаючи на прогнозований криза, настане час світло. Навесні ви не тільки не втратите своїх заощаджень, але і зможете їх примножити. Вас чекають чудові пропозиції на роботі, які виллються в поповнення бюджету. Астролог також допускає, що ви зможете круто піднятися по кар'єрних сходах.

Нагадаємо, названі знаки Зодіаку, які розбагатіють в 2020 році.

Як повідомляла Politeka, названі три знака Зодіаку, яких чекають проблеми з грошима в 2020 році.

Також Politeka писала, що названі знаки Зодіаку, у яких покращиться життя в 2020 році.