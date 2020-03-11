Знаменита болгарська ясновидиця Ванга передбачала найнебезпечнішу хворобу, залишивши попередження для людства

Сліпа провидиця знала, що в світі спалахне небезпечна хвороба, тому залишила для людей інструкцію.

Особистий перекладач жінки Петро Стоянов у програмі "На самом деле" заявив, що сліпа Ванга, яка померла в 1996 році, залишила передбачення з приводу коронавіруса та його впливу в світі.

"Вона говорила, що до цих двійок буде спалах старої хвороби, яка принесе велику небезпеку для всього людства. Може бути, це хвороба, яку людство перемогло, повернеться. Це має бути десь на Півдні. Ми не знаємо точно, де" , - процетировал він слова Ванги.

У той же самий час, журналіст Сергій Косторний, який особисто був знайомий з Вангою, і "дружив" з нею, підтвердив слова Стоянова. Журналіст стверджує, що таке пророцтво дійсно мало місце, і за описом провидиці підходить.

За його словами Ванга попереджала, що в рік п'яти двійок має відбутися катастрофічна подія, яка струсне людство. Також він зазначив, що провидиця казала, що в світі з'явиться страшний вірус, який забирає мільйони життів, але коли ж з'явиться ліки їй було невідомо.

"Я зараз в шоці. Ми з вами 26 грудня розмовляли на ефірі, а через місяць маємо справджене пророцтво... На думку Ванги, це чума, яка вже була й викосила мільйони людей. Це буде модифікація чуми", - зазначив журналіст під час ефіру.

Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.

Також Politeka повідомляла, що РФ чекають важкі часи в 2020 році, Мессінг залишив попередження.







