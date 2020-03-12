Відомий астролог Павло Глоба спрогнозував, життя, яких знаків Зодіаку кардинально зміниться в березні 2020 року
Весна обіцяє деяким знакам Зодіаку казкове фінансове везіння вже з перших днів весни. Відомий астролог Павло Глоба назвав три знака Зодіаку, яким зірки принесуть у березні грошову удачу.
Серед щасливчиків опинилися: Овни, Раки і Стрільці.
Овни
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Справжня удача посміхнеться Овнам в березні 2020. Нові прибуткові починання будуть приречені на успіх. Астролог радить представникам знака звертати увагу на знаки навколо і повністю зануритися в роботу.
Березень виявить ділові якості представників цього знака Зодіаку для підвищення щомісячного прибутку. Павло Глоба рекомендує не лінуватися і уникати необдуманих покупок.
Раки
Для Раків настане сприятливий фінансовий період: премії, підвищення зарплати і успіх буде чекати навіть у тих справах, які раніше здавалися безнадійними. Астролог рекомендує уникати фінансових авантюр, так як вони можуть похитнути матеріальне становище.
Глоба радить звертати увагу на грошові прикмети - вони допоможуть розбагатіти.
Стрільці
Березень 2020 обіцяє бути динамічним і прибутковим для Стрільців. Початок весни особливо сприятливо підходить для зміни сфери діяльності, можливе відкриття своєї справи.
Тих Стрільців, які будуть старанно працювати навесні, чекає велика винагорода. Астролог радить бути економними і не пускатися у всі тяжкі на початку весни.
Нагадаємо, названо знаки Зодіаку, які розбагатіють в 2020 році.
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