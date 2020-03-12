Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким варто приготуватися до змін у житті

Нове життя почнуть всього два представника зодіакального кола.

Стрілець

Вже починаючи з березня життя цього знака Зодіаку стане стрімко змінюватися. Але заздалегідь панікувати не варто, так як будь-які зміни підуть вам на користь. Для Стрільців відкриються нові перспективи, які змінять ваше життя.

Астролог радить зосередитися на роботі - саме там вас чекають несподівані сюрпризи. Довгоочікуване підвищення і надбавка до зарплати стануть цілком реальними вже цієї весни.

Але пощастить вам не тільки на роботі. Астролог запевняє, що вдала буде супроводжувати вас весь місяць і будь-які проблеми обійдуть стороною. Зміни настануть і в справах любовних.

Близнюки

У цього знака Зодіаку скластися все не так гладко. Вам належить проаналізувати попередні помилки для того, що досягти успіху в майбутньому.

Завдяки прихильності зірок у вас все вийде. Глоба упевнений, що відмова від усього, що було в минулому стане запорукою успіху в майбутньому. Невдачі обійдуть вас стороною, а зірки допоможуть досягти бажаного. Будь-які нові починання Близнюків просто приречені на успіх.

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