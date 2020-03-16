Астрологи визначили знаки Зодіаку, яким зірки обіцяють щасливий час у другій половині березня

Перший весняний місяць буде напруженим і складним періодом. Зірки обіцяють безліч важливих зустрічей і кардинальні зміни в житті, які так чи інакше позначиться на майбутньому.

Астрологи розповіли для кого із знаків Зодіаку друга половина березня стане не тільки спокійним періодом, але і принесе удачу і спокій.

Терези

Представники цього знаку Зодіаку зможуть розслабитися і трохи відпочити, так як весна обіцяє зміни у всіх напрямках в позитивну сторону.

Представники цього знака знайдуть грунт під ногами і зможуть почати рухатися в правильному напрямку. Удача буде супроводжувати їх у вирішенні всіх проблем, які накопичилися давно. В сім'ї запанує гармонія і взаєморозуміння, а з фінансами все налагодиться ближче до кінця місяця.

Стрілець

Питання про те, куди рухатися зі своїм життям і розвиватися як вирішуватимуться самі по собі, а також ймовірний розвиток в плані творчості.

Прийде час для зустрічі з цікавими людьми, а з одним із них у майбутньому можна буде побудувати стабільні відносини. Стрільців чекає серйозна розмова з друзями, якої не варто уникати, так як він допоможе вирішити давній конфлікт. Всі випадкові зустрічі стануть доленосними і принесуть тільки позитив.

Водолій

У житті Водоліїв з'являться люди, які будуть надавати підтримку. Варто бути обачнішими з оточуючими, щоб не пропустити шахраїв і маніпуляторів.

У рішеннях варто прислухатися до власної інтуїції, а не до порад інших людей. Середина березня стане періодом вирішення питань з конкурентами, але астрологи радять говорити з ними м'яко, без агресії і навіть йти на поступки.

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