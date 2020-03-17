У 2020 році двом знакам Зодіаку казково пощастить у коханні

Астрологи підказали, хто зі знаків Зодіаку зустріне справжню любов в 2020 році

2020 рік обіцяє деяким знакам Зодіаку серйозний успіх в любовних справах.

Відомі астрологи назвали двох представників зодіакальних сузір'їв, які мають найбільш високі шанси зустріти свою другу половинку вже в цьому році, для них цей час буквально стане доленосним. Серед щасливчиків, яким пощастить на любовному фронті: Близнюки і Лев.

Близнюки

У Близнюків в 2020 році любовна сфера в цілому буде благополучною і гармонійною. Вам не уникнути рутинних розборок і буденних сварок з партнером, але за ними обов'язково підуть душевні розмови і примирення. Ви зможете підшукати для цього потрібні слова. А самотніх представників знаку чекає багатообіцяюче знайомство, яке переросте в почуття.

Лев



Романтичні відносини у більшості Левів будуть розвиватися вдало і по наростаючій, так що немає причин відкладати зміну статусу на більш тривалий термін. Сімейні Леви також будуть перебувати в гармонії і взаєморозумінні.

Також раніше повідомлялося, що астрологи визначили знаки Зодіаку, яким зірки обіцяють щасливий час у другій половині березня.

Перший весняний місяць буде напруженим і складним періодом. Зірки обіцяють безліч важливих зустрічей і кардинальні зміни в житті, які так чи інакше позначаться на майбутньому.

Астрологи розповіли для кого із знаків Зодіаку друга половина березня стане не тільки спокійним періодом, але і принесе удачу і спокій. Серед щасливчиків: Терези, Стрільці і Водолії.