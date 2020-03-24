Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким кінець березня принесе удачу і везіння у всіх справах
Перший місяць весни буде вельми напруженим для більшості представників зодіакального сузір'я. Можливі зриви планів, несподівані клопоти і проблеми з фінансами. Однак більшість змін у майбутньому стануть початком позитивного періоду.
Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, у яких наприкінці березня очікується кардинальний поворот у житті.
Тельці
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В житті цього знака Зодіаку відбудуться позитивні події, причому для сприятливого настання астролог рекомендує проявити обережність. Будь-які великі покупки пройдуть вдало. Астролог порадив не намагатися гнатися за все на світі і братися за багато справ одночасно. Тільки в цьому випадку зміни у долі пройдуть для вас найпозитивнішим чином.
Раки
Початок тижня стане найбільш вдалим і позитивним часом для представників цього знака Зодіаку. Астролог порадив їм проявляти всі свої лідерські якості, тоді їм буде щастить у всіх починаннях. Дрібні сварки у відносинах будуть доставляти дискомфорт, але в цілому час підходить для фінансових витрат з умовою прояву обережності.
Скорпіон
Представники цього знака Зодіаку увійдуть в колію на роботі чи знайдуть нове місце, яке давно шукають. Наприкінці березня представники цього знака Зодіаку можуть вирішити всі давно накопичені проблеми. Час сприяє вирішенню будь-яких важливих справ. У родині ситуація налагодиться, тому про майбутнє не варто так сильно переживати.
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