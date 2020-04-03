Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яких чекає несприятливий період у квітні
За словами фахівців, їх чекають серйозні випробування в період карантину.
Телець
Купа проблем і неприємностей чекає представників цього знаку Зодіаку в квітні. За словами астрологів, чорна смуга настане у Тельців у всіх сферах життя. Негаразди почнуться в роботі: ви можете втратити своє місце, а тим, хто планував великі угоди варто задумати про їх скасування. Тельцям варто уникати будь-яких ризиків.
Весна штурмує Україну з новою силою, температура підвищиться до +15: кому пощастить найбільше
Одеська інфекціонка вляпалася в скандал: "замість масок і ШВЛ з величезною ціною скупили..."
Зухвала Женька зі "Сватів" позбавилася нижньої білизни і задерла сукню: "Немає слів"
Юрій Ткач із "Квартал 95" змінився до невпізнання, дружина і дочка оцінили: "Красень"
Астрологи також зазначили, що проблеми почнуться у вас і в особистому житті. Через карантин у вашій родині можуть виникнути конфлікти. Для їх дозволу Тельцям доведеться постаратися.
Діва
Якщо ви втратили роботу під час карантин не впадайте у відчай. Наданий час ви повинні як слід відпочити, вам необхідна розрядка.
Астрологи попереджають, що сильне навантаження в квітні може закінчиться для вас депресією або навіть нервовим зривом. B один прекрасний день Діва просто звалиться від втоми і опиниться в лікарні.
Скорпіон
Астрологи радять представникам цього знаку Зодіаку бути максимально обережними у будь-яких діях, так як цей квітень буде для вас несприятливим.
Ви ризикуєте позбудеться роботи, посваритися з друзями і членами сім'ї, a також серйозно образити другу половинку.
Xaoc і криза застали Скорпіонів зненацька.
Астрологи упевнені, що якщо ви зможете зібратися, то чорна смуга у вашому житті миттєво припинитися.
Нагадаємо, що названі знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.
Як повідомляла Politeka, названі три знака Зодіаку, яких чекають проблеми з грошима в 2020 році.
Також Politeka писала, що названі знаки Зодіаку, у яких покращиться життя в 2020 році.