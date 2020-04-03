Але після чорної полоси завжди настає біла!

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яких чекає несприятливий період у квітні

За словами фахівців, їх чекають серйозні випробування в період карантину.

Телець

Купа проблем і неприємностей чекає представників цього знаку Зодіаку в квітні. За словами астрологів, чорна смуга настане у Тельців у всіх сферах життя. Негаразди почнуться в роботі: ви можете втратити своє місце, а тим, хто планував великі угоди варто задумати про їх скасування. Тельцям варто уникати будь-яких ризиків.

Астрологи також зазначили, що проблеми почнуться у вас і в особистому житті. Через карантин у вашій родині можуть виникнути конфлікти. Для їх дозволу Тельцям доведеться постаратися.



Діва

Якщо ви втратили роботу під час карантин не впадайте у відчай. Наданий час ви повинні як слід відпочити, вам необхідна розрядка.

Астрологи попереджають, що сильне навантаження в квітні може закінчиться для вас депресією або навіть нервовим зривом. B один прекрасний день Діва просто звалиться від втоми і опиниться в лікарні.

Скорпіон

Астрологи радять представникам цього знаку Зодіаку бути максимально обережними у будь-яких діях, так як цей квітень буде для вас несприятливим.

Ви ризикуєте позбудеться роботи, посваритися з друзями і членами сім'ї, a також серйозно образити другу половинку.



Xaoc і криза застали Скорпіонів зненацька.

Астрологи упевнені, що якщо ви зможете зібратися, то чорна смуга у вашому житті миттєво припинитися.

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