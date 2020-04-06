Іменитий астролог розповів, які знаки Зодіаку опиняться у небезпеці у квітні
Квітень принесе всім представникам зодіакального сузір'я багато позитивних і кардинальних змін, він стане місяцем любові, чуттєвих насолод і вирішення багатьох проблем.
Астролог Хаял Алекперов попередив, що деяким знакам Зодіаку варто бути більш обережними і обачними, передає Уніан.
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Овен
Головною причиною досить серйозних сварок з другою половинкою стане категоричність представників знаку Баранів і колючі зауваження в бік близької людини.
У квітні помиритися зі своєю половинкою буде дуже складно, тому астролог радить Овнам бути стриманішими і тримати свій гнів у вузді. Адже якщо цього не зробити можна втратити близьку людину.
Дів
Сімейним представникам Дів, краще не випробовувати відносини на міцність. У квітні в особистих відносинах Дів можуть виникнути непереборні розбіжності. Навіть самий невинний спір може погано закінчитися, адже перетвориться на серйозну сварку.
Коли-небудь карантин закінчиться, а зіпсовані відносини відновити буде дуже складно, тому краще пам'ятати, що взаєморозуміння з другою половинкою набагато важливіше власної перемоги.
Водолій
Представників цього знаку Зодіаку можуть чекати у квітні серйозні спори і розбіжності з близькою людиною. Але їх можна уникнути, якщо бути максимально чесними і відвертими один з іншому, і ні в якому разі не брехати.
Саме недомовленість і брехня може коштувати Водоліям особистих відносин і стати головною причиною розставання. Ні в якому разі не можна нав'язувати свою думку іншим, краще за все промовчати.
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