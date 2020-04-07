Астролог Василина Володіна розповіла, яким знакам Зодіаку пощастить у квітні

За словами фахівця, "чорну смугу" нарешті здолають три представники зодіакального кола у період з 6 по 13 квітня.

Тілець

Попри всесвітню пандемію у вашому житті все піде на поправку. За словами астролога особливе везіння Тельців чекає на роботі. Довгоочікуваний підйом по кар'єрних сходах настане для вас саме в цей період. З роботою не карантині ви впораєтеся на ура і отримаєте безцінний досвід, який вплине на подальше майбутнє.

Діва

Для представників цього знака Зодіаку квітень стане прекрасним шансом досягти того, про що ви так довго мріяли. Астролог попереджає, що тільки самим працьовитим Дівам це стане під силу. Вам доведеться покинути зону комфорту та докласти чимало зусиль, але це того варто - все витрачені зусилля окупляться сповна.

Риби

Головним помічників Дів у квітні стане їх інтуїція. Астролог запевняє, що це стане ідеальним для прояву ініціатив. З допомогою завзятості і цілеспрямованості Риби зможуть прийняти складні і важливі рішення, які виллються в успіх.

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