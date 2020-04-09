Фитнес-тренер, основательница студии "Фактура", консультант популярных изданий и програм, а также персональный тренер многих селебрити Ксения Литвинова эксклюзивно для Clutch рассказала о том, какие упражнения любят звезды.
"У меня была когда-то одна звезда, которая говорила: "Я не буду делать это упражнение, потому что оно некрасиво смотрится". Это прошло, потому что не все упражнения красиво смотрятся, пишет Clutch.
То, что мы видим в социальных сетях - это часто постановочные фото и видео. Некоторые упражнения, если человек не может их функционально выполнять (к примеру, не хватает растяжки определенных мышц), выглядят"не инстаграмно", но технически правильно.
Любимое упражнение может быть только тогда, когда оно выполняется легко и без напряга. Я стараюсь таких упражнений много не давать. Мне нужно, чтобы не было слишком легко.
У меня большой арсенал упражнений. Все тренеруюся в разных вариациях, чтобы мозг не привыкал к одной и той же нагрузке. Поэтому комплексы нужно менять.
Любимые упражнения звезд - это часто приседания, но не выпады. Приседания - это красиво и легко. Еще растяжки, там где тянут принудительно.
У меня не было ситуации типа "давай сделаем это, потому что я это люблю" . По большому счету они ничего не любят, особенно если нет настроения или энергии", - пояснила звездный тренер.