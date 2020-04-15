Астрологи назвали знаки Зодіаку, в яких в кінці квітня почнеться біла смуга



Серед щасливчиків виявилися три представника Зодіакального кола.

Стрілець

Квітень стане для Стрільців найсприятливішим місяцем весни. Астрологи упевнені, що в цей період вам стане під силу змінити своє життя на краще, але для цього потрібно проявити максимальну активність. Фахівці запевняють, що удача Стрільців наздожене у всіх життєвих сферах. Квітень також стане чудовим часом для нових звершень - ви зможете генерувати унікальні ідеї. Вже в кінці місяця Стрільці можуть розраховувати на підвищення.

Водолій

Представників цього знаку Зодіаку в квітні не потривожать серйозні проблеми. Водолії відчують прилив сил, який дасть можливість буквально перевернути світ догори дном, але астрологи радять не пускати життя на самоплив, а докладати максимальні зусилля для досягнення бажаного.

Крім того, астрологи радять Водоліям бути ініціаторами в знайомствах. Не соромтеся підходити до цікавих людей і захоплювати їх у розмову. Ви швидко знайдете нових друзів, союзників, а також можете зустріти другу половинку.

Риби

Для Риб кінець квітня стане ідеальним часом для того, щоб проявити себе на роботі. Ви можете сміливо братися за будь-яку справу - удача вас не підведе.

Для самотніх представників цього знаку Зодіаку в останній тиждень квітня має відбутися доленосне знайомство. Ви відразу закохаєтесь в цю людину, який першим познайомиться і зацікавить вас бесідою. Головне не боятися ризикувати і відкриватися.

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