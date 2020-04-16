Астрологи назвали навезучіші знаки Зодіаку, яким удача отсипле по повній в травні
В травні обрані знаки Зодіаку будуть обдаровані фінансовим благословенням планет. Кінець весни подарує їм везіння в грошах, що припливуть комусь у руки без особливих зусиль, а кому-то все ж доведеться поквапитися.
Астрологи назвали одразу кілька представників зодіакального кола, яким у травні посміхнеться удача.
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Овни
Астрологи зазначають, що Овни будуть при грошах в травні, навіть якщо не будуть особливо напрягатися. Їм вдасться зберегти те, що вони і так мають і обзавестись новою сумою на додаткові витрати.
Але їм не варто витрачати все відразу. Астрологи радять знайти їй гідне застосування: вигідно вкласти, здійснити давно задуману велику покупку, приберегти. Адже наприкінці травня можуть бути перебої з грошима, тому передбачливість зможе виручити у важкий момент.
Раки
У представників цього знака Зодіаку може з'явитися шанс на отримання додаткового прибутку, але лише в тому випадку, якщо вони будуть працювати у команді. Астрологи вважають, що Ракам неодмінно потрібно попрацювати зараз, щоб до кінця місяця бути з грошима.
Єдине, що може призвести Раків в боргову яму, це пристрасть до імпульсивних покупок, тому варто тримати себе в руках і почекати з цим.
Стрільці
Представникам цього знаку Зодіаку доведеться напружитися, адже тим з них, хто візьметься за справу з розумом, обов'язково вдасться отримати прибуток. Астрологи вважають, що в цілому у цього знака Зодіаку все стабільно: жодних серйозних втрат не передбачається.
Травень стане ідеальним часом для налагодження ділових контактів, підготовки ґрунту для майбутніх звершень.
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