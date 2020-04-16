Астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодіаку, в яких почнуться зміни в житті
За словами фахівця, травень стане часом змін у всіх представників Зодіакального кола, але лише три з них відчують максимальну прихильність зірок.
Ваги
Представників цього знака Зодіаку чекає зовсім інше життя, вважає астролог. Глоба впевнена, що зміни торкнуться всіх сфер життя. Починаючи з фінансів, і закінчуючи особистим життям. Ви зможете значимо збільшити свої статки і дозволити собі дорогі покупки, а в сімейно життя вас чекає справжня ідилія.
Риби
Не менш сприятливий період чекає і Риб. Ваші проблеми, які встигли накопичитися, вирішаться само собою вже до середини травня. Астролог запевняє, що у вас почнеться зовсім інше життя і ви отримаєте максимальну підтримку згори.
Самотні Риби зможуть скористатися шансом на велике особисте щастя, а в особистому житті зайнятих настануть великі і щасливі зміни. Астролог запевняє, що в травні здійсняться всі ваші бажання.
Діви
Відчутні зміни у вашому житті станутьсявже до кінця травня. Діви зможуть подолати всі проблеми, які накопичилися за минулі місяці. Велика удача чекає вас на фінансовому фронті - вам з легкістю вдасться закрити всі борги і помножити свої статки.
Початок по-справжньому щасливого періоду для цього знака Зодіаку змусить його представників забути про сумне. Життя сама розкласти по поличках, вважає Глоба.
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