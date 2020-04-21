Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким зірки приготували випробування в травні

Астрологи попереджають деякі знаки Зодіаку про фінансові неприємності в кінці весни. Вони назвали трьох представників зодіакального кола, яким потрібно берегти свої гаманці.

Діва

Місяць для представників цього знака Зодіаку буде дуже важким, особливо його перша половина. Астрологи рекомендують урізати свої витрати вже зараз, щоб зібрати гроші на наступний місяць.

Вони також припустили, що до кінця травня Дів чекає вигідна пропозиція або підробіток, завдяки якому представники цього знака Зодіаку твердо встанете на ноги у фінансовому плані і додадуть пару очок до своєї професійної репутації.

Скорпіон

На початку травня по кишені Скорпіона боляче вдарить невдало виконаний або зірвавшийся проект. Але засмучуватися не варто, адже можливість виправити ситуацію з'явиться ближче до середини місяця, але лише для тих, хто буде готовий для цього гарненько потрудитися.

Скорпіону до кінця весни буде необхідний відпочинок, щоб відновити сили.

Козеріг

В бюджеті Козерога виявиться діра, в яку спливе чимала частина вільних грошей. Причому багато несподіваних витрат можуть навалитися відразу.

Астрологи можуть навіть влізти в відкладену на чорний день заначку або взяти в борг. Втім, астрологи заявляють, що при розумному підході боятися нічого - до кінця місяця справа піде на лад, а положення планет буде вам тільки на допомогу.

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