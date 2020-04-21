Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким пощастить з грошима і в любові до кінця квітня
Фахівець виділив тільки чотири щасливчики, які зможуть розраховувати на прихильність зірок.
Рак
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Для представників цього знака Зодіаку починається час, коли можна буде з легкістю досягти успіхів в роботі і на любовному фронті. Астролог радить вам бути наполегливіше, бо нові знайомства можуть відчутно вплинути на ваше майбутнє.
Найбільш небезпечними днями для Раків стануть п'ятниця та субота: в ці дні все ваше задумане може миттєво впасти, тому вам коштувати бути напоготові і покластися на інтуїцію.
Терези
Кінець квітня стане для вас ідеальним часом для поліпшення фінансового стану. Астролог запевняє, завдяки чуттю, представники цього знака Зодіаку зможуть озолотитися.
А у вихідні набратися сил Терезам допоможе активний відпочинок. Крім того, ви можете зустріти на своєму шляху нових друзів, другу половинку і нових партнерів по бізнесу.
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