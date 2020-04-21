Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким пощастить з грошима і в любові до кінця квітня

Фахівець виділив тільки чотири щасливчики, які зможуть розраховувати на прихильність зірок.

Рак

Для представників цього знака Зодіаку починається час, коли можна буде з легкістю досягти успіхів в роботі і на любовному фронті. Астролог радить вам бути наполегливіше, бо нові знайомства можуть відчутно вплинути на ваше майбутнє.

Найбільш небезпечними днями для Раків стануть п'ятниця та субота: в ці дні все ваше задумане може миттєво впасти, тому вам коштувати бути напоготові і покластися на інтуїцію.

Терези

Кінець квітня стане для вас ідеальним часом для поліпшення фінансового стану. Астролог запевняє, завдяки чуттю, представники цього знака Зодіаку зможуть озолотитися.

А у вихідні набратися сил Терезам допоможе активний відпочинок. Крім того, ви можете зустріти на своєму шляху нових друзів, другу половинку і нових партнерів по бізнесу.

Стрілець

Грошовий тиждень настане у Стрільців. Фахівець упевнений, що ваш прибуток буде досить значним. Але перед вами постає вибір: або ви повністю віддаєтеся роботі, або ж віддаєте перевагу справам любовних, в яких вас теж чекає успіх.

Козеріг

Ще одним щасливчиків місяця став Козеріг. Астролог закликає не боятися починати нові справи і заводити нові знайомства. Особливе везіння чекає одиноких Козерогів: ви можете зустріти людину, яку шукали все своє життя.