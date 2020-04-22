Астролог Василина Володіна визначила знаки Зодіаку, яких буде супроводжувати удача у квітні

Фахівець зазначила, що серед щасливчиків виявилися три представники Зодіакального кола.

Козеріг

Вже до кінця квітня ви зумієте вирішити всі важливі питання, які стосуються особистого життя. Астролог запевняє, що самі зірки допоможуть вам у цьому. Крім того, не омине Козерогів стороною і фінансова удача - всесвіт наділить людей, народжених під цим знаком, і грошової, і любовної енергетики.

Астролог впевнена, що до кінця місяця ви відчуєте прихильність всесвіту сповна, але попередила, що щасливі моменти будуть відбуватися раптово.



Лев

Якщо ви не відчули повною підтримки зірок протягом місяця - не біда, у вас все тільки починається. У квітні Леви просто приречені на успіх. Астролог впевнена, що ви досягнете успіху на роботі, що вплине на ваш добробут. Крім того, фахівець стверджує, що успіх вас не залишить і в травні.

Терези

А ось представники цього знака Зодіаку зможу до кінця квітня реалізовувати всі свої задуми і плани. Навіть найзаповітніші мрії мають шанс втілиться в життя, і як результат ви отримаєте істотний фінансовий приріст.

Астролог запевняє, що квітень для Ваг стане ідеальним часом для змін.

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