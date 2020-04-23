Астрологи попередили, що травень 2020 обіцяє проблеми, втрати і випробування

Астрологи попереджають чотири знака Зодіаку про труднощі і втрати, які їх чекають в останній місяць весни. Особливо багато випробувань зірки готують представникам цих знаків у грошах і кар'єрі.

Овен

Через нестачу енергії, Овну буде важче досягти мети. Такий стан може призвести до того, що всередині накопичиться дуже багато негативу, який рано чи пізно вирветься назовні, від чого постраждаєте вони самі, їх робота, а також близькі люди.

У травні з обережністю потрібно ставитися до грошей і позик. Цей знак Зодіаку може опинитися в складній ситуації, яка вимагає великого вміння у її вирішенні.

Близнюки

Представники цього знаку Зодіаку будуть надмірно виснажувати себе, особливо ті, хто зайнятий рухомою роботою. Астрологи зазначають, що лише позитивне ставлення допоможе їм подолати фізичну слабкість чи погане здоров'я.

Близнюкам необхідно зосередитися на своєму здоров'ї, більше відпочивати, але і не забувати про кар'єру.

Лев

Леву вкрай небажано займатися неулюбленою роботою в травні. Якщо вони не будуть любити те, що роблять, усе піде шкереберть.

Фінансова криза для представників цього знака триває, як і боротьба за гроші. Вони затримуються, але однозначно прийдуть. Тоді Леви вирішать все, що турбувало їх і позбавляло спокійного сну, тому нарешті вони зможуть видихнути.

Скорпіон

Вони можуть відчути себе погано або прагнути до деяких змін у повсякденному житті. Скорпіони можуть опинитися в ситуації втрати або необхідності адаптуватися до нової ситуації.

Якщо Скорпіонам вистачить вправності, є шанс поміняти роботу, або вибити більше грошей. Але що б не зробили Скорпіони, в кінці місяця їм все одно здасться, що можна було зробити більше.