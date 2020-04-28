Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким у травні неймовірно пощастить
Останній місяць весни буде спокійним і умиротвореним. Всі справи будуть вирішуватися швидко, проблеми обійдуть стороною майже всіх представників зодіакального сузір'я, а у фінансових справах можливий несподіваний прибуток.
Астрологи вказали, кого із знаків Зодіаку очікує в травні неймовірне везіння в амурних справах, і хто зможе кардинально змінити своє життя.
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Овен
Останній місяць весни стане сприятливим місяцем для тих представників Овнів, які вже давно перебувають у відносинах, а близька людина піднесе несподіваний сюрприз, який може стати предметом неймовірної гордості.
Вчинки і досягнення другої половинки призведуть до того, що Овнам захочеться ідеалізувати коханої людини. Але астрологи зазначають, що не варто переборщувати з похвалою.
Блзнецы
Травень стане для Близнюків періодом ініціативності та активного руху назустріч коханій людині. Об'єкт пристрасті буде підживлювати і запалювати у всіх починаннях.
Для того, щоб вивести відносини на новий рівень, досить буде додати драйву і рішучості у свої відносини.
Лев
Леви будуть настільки впевнені в собі, постійні і надійні, що близька людина почне це відчувати і цінувати подвійно. Девізом для відносин у травні стане стабільність і надійність.
Партнер у відповідь почне робити несподівані і теплі кроки назустріч, що суттєво зміцнить відносини.
Козеріг
Для представників цього знаку Зодака останній місяць весни стане одним із самих приголомшливих періодів у романтичній сфері.
Друга половинка Козерогів по достоїнству оцінить ніжність і романтичність і це призведе до того, що відносини можуть вийти на новий, більш серйозний рівень.
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