Овен
Представники цього знаку Зодіаку будуть себе почувати протягом цього періоду як риба у воді. Ваші риси характеру ідеально будуть поєднуватися з енергетикою травня. Це і стане запорукою вашого успіху. Глоба впевнений, що Овни навіть не помітять проблем на своєму шляху і, в результаті, зможуть значно поліпшити своє життя.
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Рак
Представників цього знаку Зодіаку в травні чекають досить неприємні зустрічі, але Глоба впевнений, що ви зможете їх уникнути. Лише завдяки компромісам та розуміння ситуації Раки зможуть уникнути не бажаних конфліктів. Вам варто почекати відповідного моменту і ваше терпіння окупиться сповна - фінансова удача вам забезпечена.
Терези
Глоба радить Терезам зосередитися на роботі, бо ви отримаєте шанс значно збільшити свій прибуток. У вас все буде виходити, але ваші успіхи стануть причиною заздрості недоброзичливців. Терезам варто простіше ставитися до критики на свою адресу і менше ображатися на інших. У коханні вас чекає гармонія і добробут. Надайте своїй другій половинці більше свободи.
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