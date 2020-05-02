Наближаються два унікальних дня в травні, які дадуть українцям можливість, зробити власне життя кращим і успішнішим

Як виявилося, 4 і 5 травня 2020 року стануть особливо важливими для майбутніх починань.

Про це повідомила астролог Людмила Халанський в інтерв'ю для Обозреватель.

"Незважаючи на карантин, не пропустіть два дні, які найбільш підходять для початку важливого процесу або нової справи, – це 4 і 5 травня", – повідомила вона.

За її словами, ці дні можуть стати початком нового життя лише в тому випадку, якщо людина зробить необхідні приготування.

"В будь-який з цих днів хоча б чисто символічно слід зробити перші кроки в обраному напрямку, щоб саме ці дати стали початком запланованого проекту або нової історії", – пояснив астролог.

Вона також порадила українцям скористатися шансом та можна почати нову справу саме в ці два дні, адже в майбутньому це може принести свої плоди.

Астролог додала, що 4 і 5 травня – "вільні від негативних аспектів" дати, яких в поточному році не дуже багато.

"Нинішній рік не балує нас хорошими астрологічними аспектами. Важко протягом 2020 року знайти хоч кілька днів, які були б абсолютно сприятливими", – наголосила вона.

Також варто додати, що сам 2020 рік дуже підходить для довгострокових проектів і серйозних починань у сфері кар'єри, підвищення.

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