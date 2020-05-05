Представникам трьох знаків Зодіаку буде важко в травні, адже їх чекають фінансові труднощі
Астрологи зробили прогноз на травень, який став не дуже втішним для трьох знаків Зодіаку. Астрологи попереджають людей, народжених під певними знаками Зодіаку, про фінансові негаразди в кінці весни.
Крім того, вони розповіли, як постаратися уникнути немилості зірок і обдурити долю.
Овен
Стрілянина в Чорному морі: Росія пішла на нову підлість проти України, кадри з місця НП
Молодша сестра Кардашьян втерла ніс фігуристій родичці: "Новий стандарт!"
Банки змінюють правила прийому платежів, грядуть масові перевірки карт і штрафи: заява НБУ
«На карті мінус 1000»: з рахунків українців почали пропадати гроші, ПриватБанк зробив заяву
Представникам цього знаку Зодіаку потрібно приготуватися до важких фінансових ударів і матеріальним труднощів в травні.
Так, сталося, що в травні дуже великий ризик невміло розпорядитися своїми заощадженнями. Є також підстави вважати, що представники цього знака Зодіаку можуть дати грошей у борг ненадійній людині або ж придбати фальшиву річ.
Рак
Астрологи предупреждяют представників цього знака Зодіаку про матеріальні проблеми і обмані, який може їх чекати в травні. Особливо потрібно бути на чеку у фінансових відносинах з людьми.
Астрологи зазначають, що тринькати звичайно ж не варто, але і на всьому економити також не потрібно.
Лев
Серйозні втрати або витрати Лева в останній місяць весни можуть бути пов'язані з розвагами або азартними іграми. Якщо Леви зможуть стримати свій азарт, то травень буде в цілому непоганим місяцем в матеріальному плані.
Нагадаємо, що названо знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.
Як повідомляла Politeka, названо три знака Зодіаку, яких чекають проблеми з грошима в 2020 році.
Також Politeka писала, що названо знаки Зодіаку, у яких покращиться життя в 2020 році.