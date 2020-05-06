Травень 2020 обіцяє проблеми, втрати та випробування чотирьох знаках Зодіаку

Астрологи попереджають чотири знака Зодіаку про труднощі і втрати, які їх чекають в останній місяць весни. Особливо багато випробувань планети готують представникам цих знаків у грошах і кар'єрі.

Овен

Представники цього знаку Зодіаку стануть занадто пасивними і повільними. Їм буде важче досягти мети саме через брак енергії.

Такий стан може призвести до того, що всередині накопичиться дуже багато негативу, який рано чи пізно вирветься назовні, від чого постраждають вони самі, ваша робота, а також близькі люди.

Близнюки

Близнюки будуть надмірно виснажувати себе, особливо ті, хто зайнятий рухомий роботою.

Позитивне ставлення допоможе їм подолати фізичну слабкість чи погане здоров'я. Просто необхідно зосередитися на своєму здоров'ї, більше відпочивати, але і не забувати про кар'єру, інакше вона забуде про них.

Лев

Леву вкрай небажано займатися нелюбимою роботою, адже якщо він не буде любити те, що робите, усе піде шкереберть, і його можуть звільнити.

Підсвідомо Леви цього хочуть, тому що більше не можуть працювати без будь-якого сенсу. Якщо представники цього знаку не працюють і шукають роботу, але не хочуть нічого робити, робота все одно може знайти його.

Скорпіон

Скорпіони, що Працюють можуть опинитися в ситуації втрати або необхідності адаптуватися до нової ситуації.

Якщо їм вистачить вправності, є шанс поміняти роботу, або вибити більше грошей. Але що б вони не зробили, в кінці місяця їм все одно здасться, що можна було зробити більше, і що вони щось упустили.

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