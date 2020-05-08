Астролог Василина Володіна назвала знаки Зодіаку, яких чекає сприятливий період у травні

Згідно з гороскопом, удача чекає чотирьох представників Зодіакального кола.

Тілець

Травень стане справжнім святом для Тельців. Астролог впевнена, що у вашому житті будуть відбуватися лише позитивні події. Особлива удача чекає представників цього знаку Зодіаку в справах сімейних і на роботі. Тельці зможуть розраховувати на довгоочікуване підвищення. Володіна радить Тельцям бути максимально відкритими і не боятися робити чогось нового.

Рак

Астролог вважає, що вам необхідно проявити пильність у травні, оскільки ви отримаєте неймовірні шанси значно поліпшити своє життя. Все буде залежати тільки від вас. Рішення Раків повинні бути мудрими і не спонтанними і як результат поступово повернеться впевненість у завтрашньому дні.

Скорпіон

У травні на вас чекає приплив надзвичайний прилив сил і енергії, які потрібно буде направити в правильне русло. Астролог рекомендує уникати імпульсивності та емоційних зривів, тим більше що в травні Скорпіон навчиться повністю себе контролювати. У вас є всі шанси проявити себе на професійному терені. Хапайтеся за вигідні можливості і використовуйте ораторське мистецтво і дар переконання в переговорах.

Козеріг

Представники цього знаку Зодіаку зможуть поглянути на своє життя під новим кутом. Ви швидко досягнете успіхів у складних проектах і розберетеся з усіма накопиченими завданнями, до яких раніше не вирішувалися підступитися. Важливо і те, що зумієте повернути гармонію в сімейні стосунки.

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